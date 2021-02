35 declare for 400,000€ Prix de Paris

Two-time Prix d'Amerique winner Face Time Bourbon will have a new driver, Eric Raffin, this Sunday in the Prix de France.

A total of 35 trotteurs have declared for next Sunday’s Grand Prix de Paris, the marathon test that is the finale of the French Triple Crown. The race will be held at Paris-Vincennes.

The declarations include Face Time Bourbon, Davidson du Pont, Delia du Pommereux and Bahia Quesnot. The distance is 4150 meters, nearly 2.5 miles, and the purse is 400,000€ ($486,000US). Last week’s Face Time Bourbon driver controversy is apparently over with Eric Raffin named as his driver by trainer Sebastien Guarato.

C4 - PX D'AMERIQUE RACES ZETURF PX DE PARIS 400 000€

Groupe I - Attelé - 4150m - Grande piste

European Trotting Masters Series 2021

Course Internationale

Pour 4 à 11 ans inclus (H à A), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000.

En cas d'élimination, les chevaux ayant obtenu une priorité de participation dans le Prix d'Amérique sont maintenus en

priorité.

En cas d'élimination, les gains des chevaux déclarés partants sont calculés sur les bases suivantes : chevaux âgés de

4 ans (H), gains réels majorés de 30 %, chevaux âgés de 5 ans (G), gains réels majorés de 20 %, chevaux âgés de 6 ans

