Inter Dominion current nominations status

The following is the current status of harness racing nominations for the 2017 TABtouch Inter Dominion.

HORSE Trainer 1st Ranking 2nd Ranking Paid LAZARUS NZ Mark Purdon 1 1 Y LENNYTHESHARK David Aiken 2 2 Y CHICAGO BULL NZ Gary Hall Snr 3 3 Y OUR DREAM ABOUT ME NZ Mark Purdon 4 4 Y HAVE FAITH IN ME NZ Mark Purdon 9 5 Y TIGER TARA NZ Kevin Pizzuto 5 6 Y MY FIELD MARSHAL NZ Tim Butt 6 7 Y OHOKA PUNTER NZ Gary Hall Snr 7 8 Y SOHO TRIBECA Kim Prentice 8 9 Y MAJOR CROCKER Vince Vallelonga 12 10 Y BEAUDIENE BOAZ NZ Gary Hall Snr 11 11 Y RUN ONEOVER NZ Gary Hall Snr 10 12 Y DEVENDRA Todd Rattray 13 13 MY HARD COPY NZ Clinton Hall 15 14 Y JOHN OF ARC NZ Clive Dalton 14 15 THE BUCKET LIST NZ Michael Brennan 17 17 Y OUR JIMMY JOHNSTONE NZ Skye Bond 18 18 Y YAYAS HOT SPOT NZ S P Tritton, L R Tritton 20 20 Y MOTU PREMIER NZ Ross Olivieri 22 21 Y JAMBIANI Ross Olivieri 23 22 Y SIMPLY SUSATIONAL NZ Skye Bond 27 23 Y TRICKY STYX NZ Jesse Moore 24 24 IM FULL OF EXCUSES NZ Ross Olivieri 21 25 Y MAJOR REALITY NZ Justin Prentice 25 27 Y JILLIBY JAGGER Glen Craven 28 28 Y GALACTIC STAR NZ Craig Cross 30 29 Y SHANDALE NZ Mike Reed 29 30 Y AMERICANBOOTSCOOTA Debra Lewis 33 31 Y MR MOJITO NZ Kerryn Manning 35 33 Y SPARE ME DAYS Brad Hewitt 36 34 CONDRIEU NZ Skye Bond 57 35 Y BETTOR REWARD Justin Prentice 37 36 Y VULTAN TIN Phil Costello 39 37 Y LETS CHASE THE DREAM NZ Gary Hall Snr 34 38 Y IDEAL TYSON Gary Elson 41 39 Y IDEAL FOR REAL Emma Stewart 40 40 SAN CARLO Stephen O'Donoghue 42 41 Y PACHACUTI Todd Rattray 43 42 CODE BLACK NZ Kevin Pizzuto 48 43 Y MAJORDAN Amanda Turnbull 59 44 Y AZTEC BROMAC NZ KerryAnn Turner 38 45 DASHOFLUCK NZ James Rattray 46 47 CONDAGEN KerryAnn Turner 47 48 EGODAN Kevin Pizzuto 71 49 Y STORMONT CZAR KerryAnn Turner 70 51 SMOKEY THE BANDIT Michael Callegari 50 53 NATURAL DISASTER Justin Prentice 51 54 Y NATHANS COURAGE Michael Brennan 53 56 SPRINTER NZ Gary Elson 55 57 Y EL HOMBRE Ross Olivieri 56 58 RUB OF THE GREEN NZ Michael Brennan 58 59 CUT FOR AN ACE Michael Brennan 63 60 Y TOMMY BE GOOD Kat Warwick 62 62 SOHO WALL STREET Glenn Elliott 61 63 Y JOHNNY DISCO Ross Ashby 64 64 Y THE ODD LOVER NZ Kim Prentice 66 66 Y NEW WORLD ORDER Ray Williams 67 68 ITZ BETTOR TO WIN NZ Ross Olivieri 73 70 Y DANIELJOHN Kristian Hawkins 76 77 RESURGENT SPIRIT Kate Hargreaves 82 79 CHARLAVAL KerryAnn Turner 80 80 TANAKA EAGLE Reg Phillips 83 81 HUGH VICTOR Clive Dalton 84 82 STRATHLACHLAN ANDY Geoffrey Harding 86 83 LIVURA NZ Nathan Turvey 87 84 SUPERFECTA NZ Sonia Zucchiatti 88 85 THE TRILOGY NZ Kristian Hawkins 89 86 PAY ME CULLEN NZ Kristian Hawkins 91 89 STROGANOFF NZ Kristian Hawkins 92 90 WALKINSHAW (NZ) Ray Williams 94 91 SCRATCHED & WITHDRAWN AMERICAN BOY NZ Gary Hall Snr 45 SCR HECTORJAYJAY David Aiken SCR SCR IDEAL ALICE NZ Gary Hall Snr 31 SCR LADY DUPREE Tony Svilicich 97 SCR MATCH POINT NZ Kevin Pizzuto 72 SCR THE FAITHFUL NZ Kevin Pizzuto 90 87 SCR HEZA BROMAC NZ Kevin Pizzuto 95 92 SCR NORVIC NIGHTOWL NZ Gary Hall Snr 32 32 SCR MYSTA MAGICAL MACH NZ Tony Svilicich 68 69 SCR SHARDONS ROCKET NZ Tony Svilicich 93 88 SCR MASTER JAXON David Hunter 65 65 SCR OUR WAIKIKI BEACH Mark Purdon 16 16 SCR JOHNNY FOX NZ Ross Olivieri 60 61 SCR RABCHENKO Kevin Charles 77 75 SCR SHEER ROCKNROLL Ross Olivieri 44 46 SCR COURAGE TELLS NZ Skye Bond 69 71 SCR CLANCYS FOBWATCH Michael Doltoff 74 72 SCR SMO NZ Eric Chabros 96 93 SCR MOONROCK NZ Sonya Smith 79 67 SCR COSTA DEL MAGNIFICO NZ Ross Olivieri 75 73 SCR IDEALINDIAMONDS NZ Skye Bond 81 74 SCR DODOLICIOUS Skye Bond 54 55 SCR RED SALUTE Ross Olivieri 78 78 SCR RIVERBOAT JASPER Maree Caldow 85 76 SCR HEEZ ON FIRE Bill Horn 26 26 SCR BLAZIN N CULLEN NZ John McCarthy 49 50 SCR LORD ZIN ZAN NZ John McCarthy 52 52 SCR ULTIMATE ART Shannon Price 19 19 SCR