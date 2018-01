Southern Oaks 2018 training roster

Sorrento, FL --- Here is the 2018 harness racing training roster for Southern Oaks, Sorrento, Fla.

First crop sires with 2-year-olds in training are Captaintreacherous, Father Patrick, and Heston Blue Chip. Erv Miller has 105 head, including 68 2-year-olds, training in his winter quarters. John Butenschoen is training 59 horses, including 34 2-year-olds.

Dave Arrenholtz Stable

2-year-old

Curry Palm 2,c,t, Swan For All—Fox Valley Poetry

3-year-olds

Our White Knight 3,c,t, Crazed—Psychotherapist

Carolinas Network 3,f,p, Net Ten Eom—Carolina Girl

John Butenschoen Stable

2-year-olds

Accustom 2,f,t, Credit Winner—Habit’s Lady

Back Road 2,c,p, Roll With Joe—Royal Distraction

Baltusrol 2,c,p, Dali-B J’s Skye

Bay Sky 2,f,p, Art Major—Bay Girl

Caesars Crazy 2,c,t, Muscle Hill—Crazy Grigio

Cruella Hanover 2,f,t, Cantab Hall—Celebrity Nike

Darty 2,c,t, Yankee Glide—Foxy Victory

Disorganized Fun 2,f,p, American Ideal—Preppy Party Girl

Donnie Blue Chip 2,c,t, Andover Hall—I’ll Bring Dessert

Drain The Swamp 2,c,t, Yankee Glide—Brandnewgirlfriend

Forecast 2,c,t, Cantab Hall—Downpour

Go Girl Hanover 2,f,t, Explosive Matter—Good Common Cents

Jo Jo’s Place 2,c,p, Roll With Joe—Angel Place

Love’s Delight 2,f,p, Bettor's Delight—Love You Forty

Malibu 2,f,t, Muscle Hill—Random Destiny

Mami Hanover 2,f,p, Somebeachsomewhere—Mesmerize Blue Chip

Music Note 2,c,p, Heston Blue Chip—Keystone Musical

No Ordinary Man 2,c,p, Betterthancheddar—Hypnotize

Panko Hanover 2,c,p, Captaintreacherous—P Note Blue Chip

Que Sera Blue Chip 2,f,p, Rock N Roll Heaven—Grace K

Rocknroll Captain 2,c,p, Captaintreacherous—Ready To Rocknroll

Sabrina Deo 2,f,t, Muscle Hill—Caught My Eye

Scirocco Donnahill 2,f,t, Muscle Hill—Uf Tady’s Donato

Scirocco Ironhill 2,c,t, Muscle Hill—Matriarch Hanover

Scirocco Mistysaid 2,c,p, Well Said—Cold Mist

Scirocco Sasycaptn 2,f,p, Captaintreacherous—I’m Sassy

Seven Hills 2,c,t, Muscle Hill—Southwind Maywood

Sexy Wow 2,f,t, Father Patrick—No Pan No Gain

Stella Jane 2,f,t, Crazed—Naughty Nana

Stonebridge Serene 2,f,p, American Ideal—Glacier Express

Strong Is Sexy 2,c,t, Muscle Massive—Inspired Society

Thunder 2,c,t, Conway Hall—CR Oh Suzanna

Wishimaywishimight 2,f,t, Yankee Glide—Celebrity Liza

Zigazig Ah 2,c,p, Roll With Joe—Weeping Wannabe

3-year-olds

Bill’s Lady 3,f,t, Donato Hanover—Homefortheholidays

Broadway Concert 3,c,t, Broadway Hall—Luscious Lindy

Dragnet Alert 3,g,p, Dragon Again—Jettin Jenna

Funknpancakes 3,g,t, (2,1:56.3,$38,047) RC Royalty—Velma K

Gaagaa Gone 3,f,t, (2,1:57.2f,$44,217) Googoo Gaagaa—Up Front Claire Z

House Hubby 3,c,t, (2,Q2:02.1f) Cantab Hall—Domestic Diva

Island Town 3,f,t, (2,1:56.1,$45,915) Yankee Glide—Doin The City

Jackie’s RN 3,f,t, Cantab Hall—Lindy’s RN

Johny Victory 3,c,t, (2,1:55.3f,$64,425) Andover Hall—Born To Love

Karma Wins 3,g,p, (2,1:56.1f,$7,300) Western Terror—Her Mattjesty

My Man Stony 3,c,t, (2,1:57.1f,$15,000) Yankee Glide—Armbro Vanquish

Nixie Volo 3,f,t, (2,1:53.4,$71,300) Yankee Glide—No I’m Not

Paprike Blue Chip 3,g,p, (2,1:51.4f,$222,573) Roll With Joe—Bliss N Vinegar

Scirocco Rob 3,g,t, (2,1:55.2f,$113,675) Explosive Matter—Fun At Parties

Shadow Cat 3,c,p, (2,Q1:54.2f,$42,835) Somebeachsomewhere—Shady Past

Speed To Market 3,g,p, (2,1:53.4,$7,500) Betterthancheddar—Road To Pandalay

Spin Around Man 3,c,t, Cantab Hall—Fitness Girl

Tequila Talkin 3,c,t, (2,2:01.3f,$18,080) Cantab Hall—-Margarita Nights

Winston 3,c,p, (2,1:52.1f,$42,060) Western Ideal—Paris Hanover

older horses

Bill’s Man 4,h,t, (3,1:52.2f,$537,352) Credit Winner—Silver Springs

Celebrity Stimulus 8,g,t, (1:54.2,$211,718) Cantab Hall—Slow Dance Hanover

Cufflink Hanover 5,g,t, (4,1:51.1,$574,892) Andover Hall—CR Savoire Faire

Don Dream 4,h,t, (2,1:55h,$104,893) Donato Hanover—Gabby’s Dream

Funknwaffles 4,g,p, (3,1:50.4h,$853,013) American Ideal—Hatsoff Hanover

Simply Volo 4,g,t, (3,1:53.4f,$182,153) Crazed—Sterling Volo

Eddie Lohmeyer Stable

2-year-old

Blackjack 2,c,t, Credit Winner—You And I

3-year-olds

Love Over Gold 3,f,p, Rock N Roll Heaven—How ‘Bout A Smooch

Sausalito 3,c,t, Donato Hanover—Lady Holiday

Yuge 3,c,t, (2,1:57.3f,$41,950) Muscle Mass—Miss Fidget

older horse

Casa Palmera 4,m,t, (3,1:58.1f,$25,570) Andover Hall—Ura Hanover

David Miller Stable

2-year-old

J B Escapade 2,c,t, Andover Hall—Autumn Escapade

3-year-old

RJ Brown 3,c,t, Donato Hanover—Autumn Escapade

Erv Miller Stable

2-year-olds

Albacore Hanover 2,c,t, Muscle Massive—Alidade

Alway’s Close 2,f,p, Always A Virgin—St Patty’s Love

Amplifier 2,c,t, Swan For All—Ladylike Volo

Amnesiac Hanover 2,c,p, Western Ideal—Allamerican Rand

Angel On The Hill 2,f,t, Muscle Hill—Slice Slice Baby

App Hanover 2,c,p, Russell Hanover—Allamerican Apex

Appealing Lindy 2,f,p, Captaintreacherous—Real Appealing

Artie’s Ideal 2,c,p, American Ideal—Midnight Art

Bigly 2,c,t, Muscle Mass—Miss Fidget

Bing Bang Zoom 2,c,p, A Rocknroll Dance—Redhots Memory

Brimfull 2,f,t, Credit Winner—Strong Tea

Byfarthefavorite 2,f,t, Muscle Mass—-Special Interest

Catch A Ride 2,c,t, Yankee Glide—Catch A Train

Century Ferrari 2,c,p, American Ideal—Sounds Perfect

Coal On The Beach 2,c,p, Somebeachsomewhere—Talkative

Coronal Mass 2,c,t, Muscle Mass—Sunshine Glide

Cub Fan 2,c,p, So Surreal—Pardon

Dali Deo 2,c,p, Art Major—Wordly Deo

Dancin Yin 2,c,p, A Rocknroll Dance—Guan Yin

Dirty Laundry 2,c,t, Swan For All—C E R T

Explosive Mel 2,c,t, Explosive Matter—Flyer Mel

Flippen Creek 2,c,t, Andover Hall—Angelholm Hanover

Forever Foxy 2,f,t, Swan For All—Fox Valley Click

Fox Valley Dynamyt 2,c,p, Sportsmaster—Palen Power

Gobbaloppa 2,c,p, Western Ideal—Miss Atm

Gotta Roll Baby 2,f,p, Roll With Joe—Long Gone

Grandma Anna 2,f,t, Muscle Massive—Fox Valley Ying

Gumption 2,c,p, Captaintreacherous—Uffizi Hanover

Id Wanna Beme Too 2,f,p, Art Major—You Don’t Know Me

Imperial Miss 2,f,t, Muscle Massive—Miss Imperial

Jumalay Mass 2,c,t, Muscle Mass—Acoustic Hanover

Keystone Magneto 2,c,p, Roll With Joe—Miss Rose

Keystone Rex 2,c,p, Somebeachsomewhere—Keystone Rebecca

Magnum Opus 2,c,p, Art Major—Classical Yankee

Meadowbrook Crown 2,c,p, Rockin Image—Diamond Tiara

Meetmeathedance 2,c,p, A Rocknroll Dance—Meet Gisele

Meet The Future 2,f,p, Rockin Image—BC’s Jesse

Meyer On Fire 2,c,p, Sagebrush—Sleazy Babe

Miss Goose 2,f,t, Guccio—Striking Vintage

Mystical Heidi 2,f,t, Muscle Mass—Six Figure Dreams

Nite Gown Hanover 2,f,p, Captaintreacherous—New Album

Notwithoutafight 2,c,p, Art Major—Upfront Secret

One In A Row 2,f,p, So Surreal—Dawn’s Ideal

Party Gal 2,f,p, Rockin Image—Gala Gal

Peace Train 2,c,p, Captaintreacherous—Keep The Peace

Pecan Hanover 2,c,t, Muscle Massive—Piney’s Schooner

Pendleton 2,c,p, Sweet Lou—Apple

Pondas Ugo 2,c,t Guccio—Dream Act

Ponder Dat 2,f,p, Ponder—Pleasant Thoughts

Primal Rush 2,c,t, Muscle Massive—Hawaiian Stroke

Quadruple Bluechip 2,f,p, Rock N Roll Heaven—Regal Wish

Rockin Jimmy Brown 2,c,p, Rock N Roll Heaven—Ideal Ginny

Rockin Medicine 2,c,p, Rockin Image—Modern Medicine

Rocknroll Annie 2,f,p, A Rocknroll Dance—Miss Annie J

Rock N Roll Doodle 2,f,p, Rock N Roll Heaven—Willow Gram

Rouge Rocker 2,f,p, Rockin Image—Red S

Seafarer 2,c,p, Captaintreacherous—Baez

She’s A Major Lady 2,f,p, Art Major—J K Getupngo

S McKee 2,c,p, Art Major—Taiya Hanover

Stonebridge Strike 2,c,t, Muscle Mass—Stonebridge Encore

Sunday Clothes 2,c,p, Rockin Image—Sara’s Lucky Charm

Swan Popper 2,c,t, Swan For All—Petticoat Affair

Topville Angelina 2,f,p, American Ideal—A Fiesty Affair

Under The Hood 2,f,p, Art Major—Myluvmylife

Wayward Man 2,c,t Yankee Glide—Classical Girl

White Hair Rocks 2,c,p, Rockin Image—Yankee Luck

Windy Corner 2,c,t, Yankee Glide—Wind Stroll

Without A Doubt 2,f,t, Conway Hall—Queen Of More

3-year-olds

Aldine Hanover 3,f,p, (2,1:52.1,$81,582) A Rocknroll Dance—Armbro Amoretto

American Influence 3,c,p, (2,1:53.4f,$8,200) American Ideal—Mrs American Pie

Apollo’s Creed 3,c,t, Muscle Hill—Autumn Treasure

Around The Horn Ld 3,c,p, Rockin Image—Miss ATM

Bb Rocks 3,f,p, Rockin Image—Yankee Pankee Bb

Butchie Beach 2,c,p, Somebeachsomewhere—McGibson

Cousin Bea 3,f,t, (2,2:00.1f,$7,300) Yankee Glide—Southern Senorita

Fine Art 3,f,p, (2,1:54.3f,$32,300), Bettor's Delight—Acquavella

Hey Judy Judy 3,f,t, (2,1:59.3f,$18,050) Muscle Massive—Likeavirgin Lindy

Hill Of A Horse 3,c,t, Muscle Hill—Lukes Sophie

Ideal Flip 3,c,p, (2,Q1:55.3,$59,384) Western Ideal—Flip For Love

Jeopardy 3,g,p, (2,1:52.3f,$50,800) Rockin Image—Gottogetoutmore

Karpathian Kid 3,c,p, (2,1:50.1,$157,267) Somebeachsomewhere—Vysoke Tatry

Keystone Apache 3,c,t, (2,1:56.2h,$78,615) Explosive Matter—Found An Angel

Lady Orb 3,f,p, Art Major—Spirit Of The West

Lindsay’s Pride 3,f,t, Credit Winner—Keepsake Hanover

Meadow Brook Grace 3,f,t, (2,1:54,$175,950) Swan For All—Chip’s Goddess

Mean Leen 3,f,p, (2,1:52.3,$44,020) Well Said—Macapelo Rose

Michando 3,f,t, (2,Q1:58.4f,$5,910) Muscle Mass—Haul’n Fanny

Miss Lady Halfmoon 3,f,t, (2,1:57.1,$30,430) Guccio—Meghan’s Halfmoon

Modesty 3,f,p, (2,Q1:56.4f,$3,800) American Ideal—Shyaway

Papa Harvey 3,c,t, Possess The Will—Fashion Huntress

Partyon Partygirl 3,f,p, (2,1:57.2,$13,019) Always A Virgin—Delightful Party

Repete’s Boy 3,c,t, Lucky Chucky—Dipietrantonio

Rockin Rusty 3,g,p, (2,1:52,$69,614) Rockin Image—Yankee Ashley

Shesgoingoinggone 3,f,p, So Surreal—Long Gone

Sleazy Dancer 3,f,p, (2,1:59.3,$21,013) Sand Shooter—Sleazebiscuit

Somebaddude 3,c,p, Somebeachsomewhere—New Album

Supergirl Riley 3,f,t, (2,Q1:56.4,$99,674) Muscle Mass—Crown Laurel

Suddenly Sam 3,c,p, (2,Q1:56,$12,718) Somebeachsomewhere—Always True

Teddy Brosevelt 3,g,t, (2,2:00.4,$12,040) Guccio—Princess Royalty

Tito 3,c,t, (2,1:55,$239,963) Muscle Mass—Stonebridge Encore

Top Expectations 3,f,t, (2,1:54.1,$224,278) Cantab Hall—Exceed Expectation

Townline Virgin 3,c,p, (2,1:57.4,$6,013) Always A Virgin—Fox Valley Naomi

Trak 3,c,t, (2,1:58.1f,$14,014) Andover Hall—Just A Valley Gal

Ty Chi’s Legacy 3,f,p, A Rocknroll Dance—Ty Chi Hanover

older horse

Lucky Jim 13,g,t, (4,1:50.1,$1,940,482) SJ’s Photo—Hawaiian Sierra

Dr. Ian Moore Stable

2-year-olds

Deb 2,f,p, Sportswriter—Atlantic Seelster

Full Moon Fix 2,f,p, Bettor's Delight—Balasun

Ike 2,g,p, Well Said—Finishing Touch

Justwiggleit 2,c,p, Bettor's Delight—Wiggle Hanover

Mac’s Power 2,c,p, Somebeachsomewhere—Michelle’s Jackpot

Missile Seelster 2,c,p, Bettor's Delight—Magna Blue Chip

Northern Captain 2,c,p, Shadow Play—Northern Athena

Play Girl 2,f,p, Shadow Play—April Three

Res Q 2,c,p, Mach Three—Teenage Paige

Shadow Carta 2,f,p, Shadow Play—Carta Final

Shadow Royal 2,c,p, Shadow Play—Lady Kimberly Lynn

Silas Seelster 2,c,p, Shadow Play—Smilesplace

Silverhill Bunna 2,c,p, Shadow Play—Ruthie Jane

Spade Seelster 2,f,p, Sunshine Beach—Stonebridge Sassy

3-year-olds

Atomic Seelster 3,c,p, (2,1:57.3h,$34,657) Shadow Play—Angelina Seelster

Casimir Richie P 3,c,p, (2,1:52.4,$31,528) Astronomical—Casimir Hugs

Jan 3,f,p, (2,1:51.4,$41,718) Rock N Roll Heaven—Armbro Savannah

Percy Blue Chip 3,f,p, (2,1:51.2f,$351,989) Shadow Play—Advantest

Shadow Moon 3,c,p, (2,1:51.4,$156,247) Shadow Play—Lofty Yankee

older horse

Classic Pro 4,h,p, (3,1:51,$414,799) Shadow Play—Kattimon

Pinske Stable

2-year-olds

Antonia 2,f,t, Donato Hanover—Tactical Caviar

Arglbargl Hanover 2,c,t, Cantab Hall—Are You Ready

Can’t Beach That 2,c,p, Somebeachsomewhere—Cannae Cammie

Laurentian Hanover 2,c,p, Somebeachsomewhere—Luxuriant Hanover

Loving Life 2,c,t, Cantab Hall—We’ve Got It All

May Bride Hanover 2,f,p, Captaintreacherous—Musicale Hanover

Something Fine 2,c,t, Credit Winner—Spice Girl

Southwind Percy 2,f,t, Muscle Hill—Counter Pointe

Swannitemare 2,f,t, Swan For All—Mamie’snightmare

Sweet Troy 2,c,p, Sweet Lou—Magestic Blue Chip

Westerner 2,c,p, Western Ideal—Caitlin Q

3-year-olds

American Vision 3,g,p, American Ideal—Caitlin Q

Haveitalltogether 3,g,t, (2,1:56.2,$64,319) Cantab Hall—We’ve Got It All

Hayden Hanover 3,c,p, (2,1:50,$289,092) Somebeachsomewhere—Hana Hanover

Lucky Rainbow 3,f,t, (2,2:01h,$69,207) Credit Winner—Lady Rainbow

Points North 3,g,p, (2,1:51.1,$154,180) Somebeachsomewhere—Northwest Hanover

Van Helsing 2,c,p, A Rocknroll Dance—Southwind Vanna

Voss Volo 3,g,t, (2,2:03.2,$16,820) Credit Winner—Silver Springs

Joel Smith Stable

2-year-olds

Always A Class Act 2,f,p, Always A Virgin—Fox Valley Touche

Pleasures Chip 2,f,p, Hypnotic Blue Chip—Small Pleasures

Torrid Desire 2,c,p, Real Desire—Fox Valley Tori

3-year-olds

Dancing Devil 3,c,t, Swan For All—Lasting Beauty

Fox Valley Sinful 3,c,p, Sportsmaster—Thongundrcolrsoops

by Kendra Casselman