Winter Miles Trotting Center Roster

Astor, FL — Here is the 2019 harness racing training roster for the Winter Miles Trotting Center/Burke Training Center in Astor, Fla.

Robert Anderson Stable

2-year-old

Bnb p,f, Bolt The Duer—Mom’s Bella

older horse

Casie’s Believer 4,p,m, (p,3,1:55h, $32,120) Betterthancheddar—What Fools Believe

Burke Stable

81 2-year-olds

Abeautifulswan t,f, Swan For All—She’s A Buckeye

A Fancy Face t,f, My MVP—Alliomi

Alloy t,f, Trixton—A Perfect Gem

Aperfectcrystal t,f, Muscle Hill—Asixpakfromperfect

Bawitdaba p,c, Sweet Lou—Baia Hanover

Born Free De Vie p,c, Western Vintage—Free Miles

Cache All The Way p,c, Aracache Hanover—Southinkucandance

Caliber p,c, Sweet Lou—Allstar Rating

Can’t Break Rosie t,f, Break The Bank K—Rose Run Marci

Cattle Wash p,c, Somebeachsomewhere—Road Bet

Complete Kaos p,c, Sweet Lou—American Shuttle

Condoleeza p,f, Yankee Cruiser—Spring Delight

Crucial t,f, Father Patrick—Jolene Jolene

Cupid Hanover t,c, Father Patrick—Cressida Hanover

Dance Club p,f, A Rocknroll Dance—Liscaramore

Dee Di N Michelle t,f, Andover Hall—Superfine Hanover

Dublin t,c, Father Patrick—Devilish Emerald

Dune Hill t,f, Muscle Hill—Quite Possible

Elegant Gigi t,f, Uncle Peter—Glidemyway

Elver Hanover p,c, Yankee Cruiser—Edra Hanover

Fromming t,c, Muscle Hill—You Want Me

Ginger’s Bid p,f, Fred And Ginger—MJ’s Bid

Gingras Beach p,c, Somebeachsomewhere—Ginger Shark

Girl On The Beach p,f, Somebeachsomewhere—Mattie Terror Girl

Harpswell p,f, Somebeachsomewhere—Hollyrocker

Hen Party p,f, Roll With Joe—My Lady Day

Hey Diddle Diddle t,c, Uncle Peter—Nettie

Hostile t,c, Father Patrick—Ultimate Cameron

Johan Hanover p,c, Somebeachsomewhere—Jans Luck

Judy Taylor p,f, Western Terror—Eloquently Stated

Lady Cache p,f, Aracache Hanover—Camber Hanover

Locked Up Lindy t,c, Trixton—Love Lockdown

Looksgoodinaromper p,f, Pet Rock—Don’t Blame Her

Lou’s Sweetrevenge p,c, Sweet Lou—Before The Poison

Mac’s Big Boy p,c, Somebeachsomewhere—Michelle’s Jackpot

Master Conrad p,c, Somebeachsomewhere—Mastery Blue Chip

Merga Hanover p,f, American Ideal—Magic Starlight

Miss Caledonia t,f, Swan For All—Singing Hallelujah

Miss Stunner t,f, Uncle Peter—Pilgrims Stunner

Mr Wiggle It p,c, Mr Wiggles—Shani Pants

Nassau Desire p,c, Real Desire-Nassau Loop

Ok Ok Ok p,c, Sweet Lou—Ok Destiny

Only Date Models t,c, Uncle Peter—Annapolis

Ontopofthehill t,c Muscle Hill—On The Bright Side

Opportune Hanover p,c, Dragon Again—Ozmopolitan

Patriarch Hanover t,c, Father Patrick—Personal Style

Petey Sarah t,f, Uncle Peter—Maxine The Mighty

Primrose p,f, Sweet Lou—Hunger Games

Rockin Odds p,c, Rockin Image—Odds On JP

Sailaja Deo p,f, Somebeachsomewhere—Show The World

Sans Défaut t,f, Muscle Hill—Flawless Lindy

Sawyer’s Desire p,c, Real Desire—Ain’t That Funny

S Class t,c, Muscle Hill—Spellbound Hanover

Secular t,c, Muscle Hill—Michelle’s Angel

Shadrack Hanover t,c, Muscle Hill—Shared Past

She’s Got Game p,f, Heston Blue Chip—She’s Game

Shouldabeenatd p,c, Sweet Lou—Breakheart Pass

Sister Sledge t,f, Father Patrick—Behindclosedoors

Sizzling p,f, Sweet Lou—Major Crush

Soixante Hanover p,f, Somebeachsomewhere—Social Scene

So So De Vie p,c, American Ideal—Place Your Best

Stop Action p,c, Somebeachsomewhere—The Show Returns

Storm Breaker t,c, Donato Hanover—Ma Chere Hall

Sweet Ace p,f, Sweet Lou—One Ace Too Many

Sweet Camille p,f, Sweet Lou—Camille

Sweet Milo p,c, Sweet Lou—Air Miles Hanover

Sweet Smooch p,f, Sweet Lou—Kiss Me

Sweet Truth p,c, Sweet Lou—Rose Ruthless

The Breeze p,f, Dragon Again—Tea Pot Hanover

The Candyman Can p,c, Rockin Image—Sweet Lady Jane

The Greek Freak p,c, Captaintreacherous—Thirty X

Tru Lou p,c, Sweet Lou—Real Touch

Twin B Captivating p,f, Captaintreacherous—Smart Card

Vinny De Vie t,c, Muscle Hill—So You De Vie

Wading Boots t,c, Wishing Stone—Sequin Hanover

Warrawee Victor p,c, Sweet Lou—Warrawee Koine

Wayside p,f, Somebeachsomewhere—Al’s Girl

West End Pip p,f, Sweet Lou—Atsallrite Hanover

WW Swan Star t,g, Swan For All—Lost In Lindy Land

Zoe F t,f, Muscle Hill—Dana Boko

Tom & June Durand Stable

2-year-olds

Credit Shock Wave t,c, Explosive Matter—Credit Lover

Regal Seven t,c, Chapter Seven—Catching Katie

older horses

Blonde Magic 4,m,t, (3,1:54,$163,596) Muscle Massive—Ally Top

Dia Monde 6,g,t, (4,1:53, $419,881) Deweycheatumnhowe—Lady Bar

The First Chapter 4,h,t, (3,1:55.3, $19,360) Chapter Seven—Aurova Hanover

Whiskey Tax 11,g,t, (1:52.1s, $1,096,560) Revenue S—Bourbon Belle

Will Can Go 4,h,t, (3,1:55.4, $32,006) Possess The Will—B Cor Tamgo

Benny Eggers Stable

2-year-olds

Altus Hanover t,c, Crazed—Audra Hall

Angel Nation t,c, Archangel—Seawind Pascale

Art Nukem p,f, Artiscape—Mama Nukes

Ashlee’s Day p,f, Bolt The Duer—Ashlee’s Court

Call Me Gabs t,c, Archangel—Snow Catcher

Hot Secret t,f, Make It Hot—CJ’s Top Secret

Jackpot Lady t,f, Lucky Chucky—Im A Party Girl

Mckee’s Angel t,f Archangel—Top Photo

My Bella Angel t,f, Archangel—Allerge Belle

3-year-old

R Snow Angel t,c, Archangel—Snow Catcher

Rick Huffman Stable

2-year-olds

Always Hotspeed p,c, Real Desire—Princess Jalona

Britches And Booty t,f, Manofmanymissions—Nouvelle As

Broadway Boomer t,c, Broadway Or Bust—Brioni Suite

CR Beauty t,f, Dredd—Sandi Balance

Crossfit Mouse t,c, Muscle Mass—Zumba Mouse

Get Some Of This p,c, Millionaire Cam—Khaki’s Landin

Lar’s Candyman t,c, Lucky Chucky—Barcelona Baby

Lucky Playmate t,c, Lucky Chucky—Almond Chip

Poker Play t,c, Yankee Glide—Caviar And Kisses

Dave Samuelson Stable

3-year-old

Evco Lane p,g, Always A Virgin—Devon On The Beach

Ray & Sue Vandreason Stable

3-year-old

Summer Chrome g,t, (2,2:00.1, $5,541) Prayer I Am—Summer Ran

older horse

Pudge’s Pastime 5,m,p, (3,1:54.2, $29,742) American Ideal—Won Night Stand

by Kendra Casselman